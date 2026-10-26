Масленников: Запад услышал сигнал об ответе России на задержания судов

В МИД заявили, что Запад услышал сигнал РФ об ответе на задержания судов Масленников: Запад услышал сигнал об ответе России на задержания судов

Москва26 окт Вести.Запад услышал сигнал Москвы об ответе на задержания судов в Мировом океане. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

В беседе с РИА Новости он отметил, что российский подход был предельно четко сформулирован президентом Владимиром Путиным в ходе выступления перед военнослужащими Тихоокеанского флота 13 августа.

Несмотря на непрекращающуюся браваду, те, кому адресован этот сигнал, его явно услышали сказал Масленников

Он добавил, что российская сторона оставляет за собой право отвечать судам, работающим в интересах государств, которые провозгласили своей официальной политикой разбой и пиратство.

Ранее Масленников заявил, что слова представителей НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса вызывают у российской стороны обеспокоенность.