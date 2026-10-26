Масленников: РФ беспокоят слова НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса

В МИД РФ оценили заявление НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса Масленников: РФ беспокоят слова НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса

Москва26 окт Вести.Слова представителей НАТО о Балтике как о "внутреннем море" альянса вызывают у российской стороны обеспокоенность.

Об этом агентству РИА Новости рассказал директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

Таким образом он прокомментировал заявления представителей Запада после присоединения к НАТО Финляндии и Швеции о том, что Балтийское море превратилось во "внутреннее море НАТО"​​​.

Ситуация в Балтийском море вызывает у нас глубокую озабоченность… НАТО давно говорит о своем желании сделать Балтику "внутренним морем" альянса сообщил собеседник агентства

По его словам, Евросоюз ничуть не отстает от НАТО в усилиях по милитаризации Балтийского региона, из‑за чего обстановка в районе Балтики становится все более напряженной.

Масленников также рассказал, что задержания странами Европейского союза судов в Балтийском море расцениваются российской стороной как враждебные провокационные действия.

Между тем Дания изучает возможность задержания судов с грузами из России в балтийских водах. Масленников заявил по этому поводу, что Москва может ассиметрично ответить на такую меру.