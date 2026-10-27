Москва27 октВести.НАТО снабжает Балтику военной инфраструктурой и проводит тренировки с отработкой действий против России.
Об этом РИА Новости сообщил директор департамента европейских проблем Министерства иностранных дел России Владислав Масленников.
Если альянс накачивает Балтику военной инфраструктурой и постоянно проводит тренировки с отработкой действий против "сопоставимого по силе противника", читай – России, то евробюрократия и отдельные есовские столицы последовательно реализуют шаги по ужесточению контроля и созданию препятствий для международного судоходствазаявил он
Масленников уточнил, что европейские политики придумывают юридические ловушки, чтобы мешать российскому торговому судоходству. Для этого в Евросоюзе изобрели термин "теневой флот". Такое судно якобы несет угрозу для окружающей среды и безопасности.
В МИД России уже заявляли, что это определение в ЕС выдумали в санкционном раже, а самой категории в праве нет.