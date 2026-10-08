В МИД РФ заявили, что в ЕС корректируют внешнюю политику союза по образцу НАТО Масленников: "ястребиное крыло" ЕС корректирует внешнюю политику по образцу НАТО

Москва8 окт Вести."Ястребиное крыло" в Европейском союзе (ЕС) пытается менять внешнюю политику объединения по образцу и подобию Североатлантического альянса (НАТО). Об этом сообщил директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников.

В беседе с "Известиями" он подчеркнул, что в Европе любой инцидент стремятся автоматически списать на "гибридную" деятельность Москвы.

Ястребиное крыло евробюрократии давно пытается скорректировать недостаточно антироссийскую, по их мнению, внешнюю политику ЕС по образцу и подобию натовской. Все активнее обсуждается процедурный вопрос задействования п. 7 ст. 42 Договора о Евросоюзе, предусматривающего содействие стране - члену ЕС со стороны других государств Евросоюза в случае нападения сказал Масленников

Он добавил, что подобная истерия не способствует обеспечению стабильности и безопасности на западных границах России.

Накануне Масленников заявил, что ЕС постепенно превращается из экономического объединения в военно-политический блок.

Евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер, в свою очередь, отметил, что Еврокомиссия стремится создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до того, как во Франции и Германии может смениться власть.