Москва8 окт Вести.Европейская комиссия (ЕК) пытается создать аналог четвертой статьи Североатлантического договора до того, как во Франции и Германии может смениться власть. Об этом рассказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Он отметил в беседе с "Известиями", что широкая общественность воспримет подобный шаг на уровне ЕС как опасный.

Она [глава ЕК Урсула фон дер Ляйен] вероятно, хочет действовать столь стремительно именно до того, как произойдут серьезные изменения в правительствах Германии и Франции сказал Картайзер

Четвертая статья Североатлантического договора запускает механизм экстренных политических консультаций между участниками альянса, если один из них видит угрозу своей безопасности.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников подчеркнул, что Евросоюз постепенно превращается из экономического объединения в военно-политический блок.