Картайзер заявил о приближении ЕС к диктатуре из-за ограничений свободы слова Евродепутат Картайзер: Евросоюз приближается к диктатуре политического режима

Москва18 окт Вести.Европейский союз постепенно превращается в авторитарную систему из-за систематического подавления плюрализма и ограничения свободы слова. Такое мнение высказал депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер в интервью швейцарскому изданию Die Weltwoche.

Парламентарий подчеркнул, что когда даже избранные народные представители лишаются права открыто и беспрепятственно озвучивать собственную позицию, политический режим объединения вплотную приближается к диктатуре.

Картайзер упрекнул руководство ЕС в предательстве фундаментальных европейских ценностей и напомнил, что главными ориентирами Европы всегда были стабильный мир, гражданские свободы и экономическое процветание.

Ранее директор департамента европейских проблем МИД РФ Владислав Масленников заявил, что "ястребиное крыло" в Евросоюзе пытается менять внешнюю политику объединения по образцу и подобию Североатлантического альянса (НАТО).