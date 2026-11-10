Евродепутат Картайзер обвинил ЕС в сокрытии фактов о пытках на Украине

Европарламентарий обвинил ЕС в сокрытии правды о пытках на Украине Евродепутат Картайзер обвинил ЕС в сокрытии фактов о пытках на Украине

Москва10 ноя Вести.Евросоюз подстраивает неприятные факты о пытках на Украине под стратегические интересы Запада, а западные СМИ освещают украинскую реальность выборочно. Такое мнение высказал евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер ТАСС.

Он прокомментировал сообщения о выявленной пыточной под Киевом. Эти сведения появились за два дня до публикации Еврокомиссией доклада, в котором утверждалось, что Украина добилась прогресса в защите прав человека.

Я глубоко обеспокоен недостатком честности со стороны ЕС в отношении Украины. Когда видение Еврокомиссией западных стратегических интересов приходит в противоречие с фактами, правду адаптируют к нарративу, а не наоборот сказал Картайзер

По словам европарламентария, его также серьезно тревожит, что ведущие западные СМИ освещают происходящее на Украине избирательно.

Группа депутатов Европарламента во главе с Картайзером обратилась к постоянному представителю Украины при ЕС Тарасу Качке с требованием провести независимое расследование деятельности пыточных тюрем на Украине, а также гарантировать, что финансирование ЕС не использовалось при создании этих объектов.

Ранее украинская журналистка Диана Панченко заявляла, что ей приходят тысячи сообщений от людей, которые указывают адреса пыточных и рассказывают о пережитом.

В понедельник постпред России Василий Небензя на заседании Совбеза ООН обратил внимание на работу пыточных тюрем на Украине, отметив, что такая практика широко распространена с 2014 года. Он подчеркнул, что в подпольной тюрьме каратели мучили десятки мужчин и даже подростка, многие из узников были насильно мобилизованными или самовольно покинувшими части.