"Известия": евродепутат заявил, что ЕС только продлевает конфликт на Украине

Евродепутат обвинил ЕС в затягивании конфликта на Украине "Известия": евродепутат заявил, что ЕС только продлевает конфликт на Украине

Москва9 ноя Вести.Европа стремится лишь к затягиванию украинского конфликта. Ее позиция неконструктивна, заявил "Известиям" евродепутат от Люксембурга Фернан Картайзер.

Россия не заинтересована в допуске ЕС к каким-либо переговорам, поскольку позиции ЕС неконструктивны и направлены лишь на затягивание войны констатировал Картайзер

Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров в конце октября отметил, что Россия будет учитывать репутацию европейцев в вопросе их возможного участия в переговорах по Украине.

В Госдуме также отмечали, что мнение стран Европы в украинском вопросе - неприоритетно.

Ранее президент России Владимир Путин на встрече со спецпосланником лидера США Стивом Уиткоффом заявил о готовности Москвы возобновить трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине. По данным пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, они пройдут в Абу-Даби 10-11 ноября.