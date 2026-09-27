Эксперт: Европа рискует потерять место за столом переговоров по Украине Эксперт Пархитько: Европе не место на переговорах по Украине

Москва27 сен Вести.Европейские страны могут остаться за пределами переговоров по Украине, поскольку их политика подорвала доверие к ним как к участникам диалога с Москвой. Об этом RT заявил доцент РУДН и Финансового университета Николай Пархитько, комментируя контакт глав МИД России и Германии на полях ООН.

Европейцы абсолютно недоговороспособны, они это подтвердили многократно. И поэтому в данном случае они просто пытаются заскочить в последнюю дверь последнего вагона. Но им это не удастся. Они могут верещать, какие-то инициативы проявлять, создавать какие-то коалиции желающих, но не могущих. Оголтелая, пещерная русофобия, которая у них наблюдалась втайне до 2014 года, явной стала с 2014-го, а в шизофренической форме - с 2022-го, загнала их в ловушку. Теперь любой контакт с российской стороной, даже самый безобидный и короткий, для них является политически токсичным. И они вынуждены оправдываться за такие шаги, чтобы никто их не заподозрил в смягчении риторики в адрес России. заявил Пархитько

При этом, считает аналитик, Германия пытается вмешаться в переговоры России и США, чтобы не позволить Вашингтону занять в нем ведущую роль. Причем, ФРГ делает это не только от собственного лица, но и от лица всего Европейского союза.

Реально разговаривать мы можем только с Соединенными Штатами. Другое дело, насколько эти разговоры эффективны. считает эксперт

Ранее главы МИД России и ФРГ Сергей Лавров и Йоханн Вадефуль провели на полях ООН переговоры по инициативе немецкой стороны.

Позже на пресс-конференции в ООН Сергей Лавров заявил, что Россия готова вернуться к договоренности, достигнутой в Анкоридже. Ранее глава российского внешнеполитического ведомства заявлял, что страны ЕС отговорили президента США Дональда Трампа от сохранения американского предложения о прекращении боевых действий, принятых в Анкоридже. По словам Лаврова, в противном случае РФ могла бы уже год жить без войны.