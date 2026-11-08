Москва8 нояВести.Мнение Европы не будет приоритетным в вопросе украинского урегулирования, потому что она находится в числе проигравших. Такое мнение высказал в интервью ТАСС глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.
Он прокомментировал желание Евросоюза оказаться за столом переговоров по урегулированию конфликта на Украине.
...Они с первого дня конфликта солидаризировались и фактически склеились с Украиной… Cейчас они занимают место проигравших войну. А мнение проигравших не является приоритетным в вопросе о том, как война должна закончитьсясказал парламентарий.
Ранее Толстой назвал наивной идею ЕС ввести войска на Украину под прикрытием мира.