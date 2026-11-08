Москва8 нояВести.Европейцы хотели, чтобы Россия согласилась хотя бы на временное перемирие на Украине, чтобы ввести туда свои войска, но для Москвы это неприемлемо.
Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.
У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом "коалиции желающих". Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будетсказал депутат
Толстой также отметил, что мнение ЕС будет учитываться при решении украинского вопроса, но оно "не является приоритетным".
Ранее в Госдуме заявили, что план Уиткоффа по Украине не подходит русскому человеку.