Толстой назвал наивной идею ЕС ввести войска на Украину под прикрытием мира В Госдуме исключили временное затишье из-за вероятного ввода войск ЕС на Украину

Москва8 ноя Вести.Европейцы хотели, чтобы Россия согласилась хотя бы на временное перемирие на Украине, чтобы ввести туда свои войска, но для Москвы это неприемлемо.

Об этом в интервью ТАСС заявил глава комитета Госдумы по международным делам Петр Толстой.

У европейцев была очень глупая и наивная идея: они считали, что, добившись от России хотя бы временного прекращения огня, они смогут ввести на Украину войска под флагом "коалиции желающих". Для нас этот вариант неприемлем, и ничего подобного не будет сказал депутат

Толстой также отметил, что мнение ЕС будет учитываться при решении украинского вопроса, но оно "не является приоритетным".

Ранее в Госдуме заявили, что план Уиткоффа по Украине не подходит русскому человеку.