В Госдуме заявили, что план Уиткоффа по Украине не подходит русскому человеку Депутат Толстой: простому русскому человеку не подходит план США по Украине

Москва21 окт Вести.План по мирному урегулированию на Украине, который спецпосланник президента США Стивен Уиткофф привез после встречи в Норвегии, не подходит простому русскому человеку. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил председатель комитета Госдумы РФ по международным делам Петр Толстой.

Я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, простому русскому человеку этот план не подходит вообще. Хоть он тривиальный, хоть он нетривиальный, потому что основа этого плана – это сохранение той государственности по сути фашистской своей в генезисе, которая сейчас существует на Украине, и сохранение власти тех людей, которые сейчас эту власть захватили на Украине объяснил он

Также депутат подчеркнул, что западные мирные предложения по Украине с течением времени не изменялись.

Предложения их нетривиальные всегда заключаются в одном – это прекращение огня, то есть дать передышку, чтобы они могли нарастить поставки военных материалов, вооружений на Украину, чтобы, может быть, переизбрать Зеленского, если успеют. И самое главное, чтобы они ввели миротворцев добавил Толстой

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что центральной темой переговоров российского лидера Владимира Путина и Уиткоффа стала ситуация на Украине. Переговоры прошли 21 октября в Санкт-Петербурге. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал ее содержательной, отметив, что обстановка в ходе встречи была рабочей.