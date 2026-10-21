Уиткофф отметил новые подходы Европы и Украины к урегулированию, заявил Ушаков Ушаков: Уиткофф отметил новые подходы европейцев и украинцев к урегулированию

Москва21 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф отметил новые подходы европейцев и киевского режима по урегулированию конфликта, однако полезного в них содержится немного, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Стив Уиткофф информировал Владимира Путина о сути состоявшихся в Осло переговоров, высказал в этой связи свои комментарии, отметил некоторые новые подходы, новые моменты в подходах европейцев и Киева, хотя полезного в контексте урегулирования украинского кризиса в них содержалось не так уж и много сказал Ушаков

Ранее Уиткофф встретился в Осло с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере, президентом Финляндии Александром Стуббом и главой киевского режима Владимиром Зеленским.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Россия будет следить за тем, смогут ли Стере и Стубб сделать конструктивный вклад в урегулирование украинского конфликта.