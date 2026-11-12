Рябков: Путин доведет до Уиткоффа и Кушнера позицию РФ

Рябков заявил, что Путин доведет до Уиткоффа и Кушнера позицию РФ Рябков: Путин доведет до Уиткоффа и Кушнера позицию РФ

Москва12 ноя Вести.Президент России Владимир Путин доведет до спецпосланников США Стива Уиткоффа и Джареда Кушнера российскую позицию по урегулированию украинского конфликта. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, дальше задачей американской стороны будет вразумлять европейских лидеров.

Президент Российской Федерации доведет к ним (американцам – прим. ред.) напрямую все наши базовые оценки, я в этом уверен сказал Рябков

Замглавы МИД РФ подчеркнул, что сегодня европейские лидеры не демонстрируют ни малейшего желания включать здравый смысл и по-прежнему склоняются к "безумной, безудержной накачке киевского режима" средствами и вооружением.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что на встрече Путина с американскими переговорщиками стороны будут обсуждать вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине.