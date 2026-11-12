Москва12 нояВести.Вопросы, связанные с урегулированием конфликта на Украине, будут обсуждаться на встрече президента РФ Владимира Путина с американскими представителями. Об этом журналистам сообщил помощник президента России Юрий Ушаков, передает информационная служба "Вести".
Ушаков отметил, что в рамках переговоров будут обсуждаться различные вопросы по нынешней ситуации вокруг Украины.
Будем обсуждать сегодня различные вопросы, ведущие к урегулированию кризиса вокруг Украинызаявил он
Представители США на переговорах в Абу-Даби Стив Уиткофф и Джаред Кушнер утром 12 ноября прибыли в Москву.