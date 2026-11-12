В США подали 4 тысячи исков к разработчикам "Оземпика" из-за жалоб пациентов Число исков из-за побочных эффектов к производителю "Оземпика" достигло 4 тысяч

Москва12 ноя Вести.Американские судебные органы приступили к рассмотрению более 4 тысяч исков, поданных к производителям препарата "Оземпик" и его аналогов, передает ТАСС со ссылкой на данные судебной коллегии США.

В качестве ответчиков по искам выступают Novo Nordisk и Eli Lilly and Company. Обе компании отрицают выдвинутые против них обвинения.

Причиной обращений стали побочные эффекты, на которые жалуются пациенты. Основная часть претензий к фармкомпаниям касается ущерба, нанесенного здоровью. Среди жалоб — нарушения работы желудочно-кишечного тракта, в том числе гастропарез.

Судебным инстанциям предстоит определить, информировали ли производители пациентов и медицинских работников о потенциальных рисках и не вводили ли они потребителей в заблуждение.

До этого Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предупредило о том, что прием препаратов для снижения веса, включая "Оземпик", может быть связан с риском развития тяжелого заболевания зрительного нерва.

Ранее газета Financial Times сообщила, что четыре крупнейшие американские авиакомпании могут сэкономить до 580 миллионов долларов в год за счет снижения среднего веса пассажиров с помощью препарата для похудения класса GLP-1.