FT: авиакомпании могут сэкономить до $580 млн в год из-за похудевших на GLP-1

Авиакомпании могут сэкономить до $580 млн в год из-за похудевших на препаратах FT: авиакомпании могут сэкономить до $580 млн в год из-за похудевших на GLP-1

Москва27 окт Вести.Четыре крупнейшие авиакомпании США могут сэкономить до 580 млн долларов в год за счет снижения среднего веса пассажиров на 10% при помощи препарата для похудения класса GLP-1. Об этом пишет газета Financial Times (FT) со ссылкой на подсчеты аналитика инвестиционного банка Jefferies Шейлы Кахьяоглу.

По его словам, снижение среднего веса 178 пассажиров на 10% на борту условного Boeing 737 Max 8 позволило бы уменьшить взлетную массу самолету на 2%, что может привести к снижению расходов на топливо. Кахьяоглу также отметил, что по мере распространения препаратов для снижения веса такая экономия становится весомой, особенно на фоне постоянно растущих цен на топливо.

FT в свою очередь сообщает, что авиакомпании идут на любые меры для снижения массы своих самолетов. В частности, убирают оливки из блюд, используют более легкую посуду и облегчают тележки для напитков. United Airlines, например, начала печатать бортовой журнал на более тонкой бумаге, что позволило перевозчику сэкономить на топливе почти 300 тыс. долларов в год.

По данным издания, высвободившийся резерв массы авиакомпании смогут использовать для перевозки коммерческих грузов, тарифы на которые резко выросли после начала конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что в американских розничных магазинах в настоящий момент сокращается ассортимент одежды больших размеров из-за роста популярности препарата для похудения "Оземпик" и его аналогов.