FT: США вернут на рынок танкеры "теневого флота" при их продаже новым владельцам

FT узнала, что США ищут способ вернуть подсанкционные танкеры на рынок FT: США вернут на рынок танкеры "теневого флота" при их продаже новым владельцам

Москва16 окт Вести.США изучают возможность снять санкции с перевозящих нефть танкеров, включая связанные с Россией, если их продадут новым владельцам, сообщила британская газета Financial Times (FT).

По данным издания, эту тему поднял министр энергетики США Крис Райт на Мировом нефтяном конгрессе (WPC Energy), который прошел на этой неделе в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

Если добросовестные покупатели заинтересованы в приобретении судов "теневого флота" и их восстановлении для законного использования в мировой коммерческой судоходной отрасли, OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Минфина США – прим. ред.) может рассмотреть возможность разрешения таких сделок и снятия санкций с этих судов в индивидуальном порядке пояснил FT представитель американского Минфина

Газета со ссылкой на консалтинговую фирму Energy Aspects добавила, что от 13% до 19% мирового танкерного флота находится под санкциями США.

При этом Financial Times предположила, что такая мера вряд ли поможет снизить цены на дизтопливо: их рост, прежде всего, связан со сложной ситуацией на Ближнем Востоке, а не с дефицитом судов для перевозки.

14 октября агентство Reuters сообщило, что США рассматривают смягчение ограничений для судов теневого флота, перевозивших нефть и нефтепродукты, в том числе из России, Ирана и Венесуэлы.

Цель, по данным агентства, состоит в том, чтобы увеличить вывоз сырой нефти и нефтепродуктов из Персидского залива и снизить стоимость дизельного топлива.

9 октября президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным заявил о договоренности между Вашингтоном и Москвой о поставках дизельного топлива из РФ.

Позднее Минфин Соединенных Штатов выпустил лицензию, разрешающую продажу, доставку, разгрузку и импорт дизтоплива российского происхождения до 7 апреля 2027 года.

Американские СМИ писали, что российские нефтепродукты могут появиться в США в ближайшие две недели.