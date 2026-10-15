США могут смягчить санкции против судов с нефтью из РФ, Ирана и Венесуэлы

Белый дом может смягчить санкции против судов с нефтью из РФ, Ирана и Венесуэлы США могут смягчить санкции против судов с нефтью из РФ, Ирана и Венесуэлы

Москва15 окт Вести.Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность смягчения санкций против судов, перевозивших нефть из России, Ирана и Венесуэлы, сообщает агентство Reuters.

По данным агентства, Вашингтон рассматривает возможность смягчения санкций в отношении судов так называемого теневого флота, применявшихся для транспортировки нефти и нефтепродуктов из стран, в числе которых Россия, Иран и Венесуэла.

США хотят попробовать снизить рекордно высокую стоимость морских грузоперевозок, а также вывезти больше нефтепродуктов и сырой нефти из стран Персидского залива, передает Reuters.

Отмечается, что в случае ослабления ограничений компаниям, которые захотят использовать суда таким образом, нужно будет получить разрешение министерства финансов США.

9 октября президент России Владимир Путин и Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили в том числе поставки нефтепродуктов. Москва подтвердила готовность поставлять нефть и нефтепродукты на американский и мировой рынки. США выводит из-под своих санкций поставки российского дизельного топлива до 7 апреля 2027 года.