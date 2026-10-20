США хотят, чтобы танкеры из "флота злодеев" перешли во "флот добра" Власти США разрешат подсанкционным танкерам перейти к законной перевозке нефти

Москва20 окт Вести.США рассматривают запуск инициативы, в рамках которой нефтяные танкеры, подпадающие под американские санкции, могут покинуть так называемый "теневой флот" и начать перевозки энергоресурсов легально. Об этом рассказал министр энергетики США Крис Райт.

Во время конференции компании Citadel Securities он пояснил, что в мире около 1,6 тысячи судов, которые незаконно перевозят нефть.

Мы собираемся перевести часть кораблей из того, что я называю "флотом злодеев", во "флот добра". Они больше не будут перевозить нефть, находящуюся под санкциями… Мы переоборудуем теневые танкеры в легальные. Снятие санкций не планируется пояснил Райт

О том, что подобная инициатива разрабатывается, ранее сообщило издание Financial Times (FT). Предполагается, что Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) будет в индивидуальном порядке разрешать перепродажу судов добросовестным компаниям, чтобы танкеры могли продолжать работу легально.