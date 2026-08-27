Bloomberg: США могут возродить давно бездействующие морские призовые суды Bloomberg: США хотят вернуть призовые суды для захвата танкеров Ирана

Москва27 авг Вести.Минюст США собирается восстановить работу морских призовых суда, чтобы упростить процесс признания захваченных нефтяных танкеров Ирана американской собственностью. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что призовые суды практически перестали использоваться после испано-американской войны 1898 года. Со времен Второй мировой войны эта система полностью бездействовала.

Министерство юстиции готовится активировать давно бездействующий морской военный суд, чтобы упростить процедуру захвата иранских нефтяных танкеров военными в качестве трофеев США говорится в материале

Возобновление работы судов, как ожидается, столкнется с юридическими проблемами. При этом инициатива призвана усилить блокаду Ирана и компенсировать издержки конфликта.

Ранее стало известно, что Военно-морские силы (ВМС) США перехватили 70 торговых судов со времени возобновления блокады морских портов Исламской Республики. Помимо этого, Штаты вывели из строя три судна и провели досмотр еще двух судов.