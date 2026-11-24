Москва24 нояВести.Соединенные Штаты предполагают, что Иран мог быть причастен к кибератакам на 50 судов, которые перевозили нефть,сжиженный газ и химикаты. Сейчас идет расследование, утверждает газета Wall Street Journal, ссылаясь на источники.
США расследуют возможную причастность Ирана к десяткам кибератак на энергетические танкеры на фоне опасений, что Тегеран расширяет войну с помощью кибероперацийпишет издание
Некоторые суда, по данным газеты, получали предупреждения о заложенных бомбах. Другие же экипажи, у которых был "сломана" система, даже не догадывались, что могут подвергнуться атаке.
Ранее Трамп заявил, что может возобновить удары по Ирану после Нового года, если не достигнет соглашения с ним об окончании конфликта.