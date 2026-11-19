Москва19 нояВести.Администрация президента США Дональда Трампа поручила американской разведке проработать все сценарии ответных ударов Ирана в случае возобновления боевых действий против Исламской Республики.
В Белом доме больше всего беспокоятся из-за ущерба, с которым могут столкнуться нефтегазовые объекты стран Персидского залива, сообщает портал Axios.
Белый дом попросил Пентагон и экспертов по разведке оценить то, как Иран отреагирует на каждый из сценариев ударов, подготовленных американскими военнымиговорится в материале
Накануне американский лидер заявил, что США не намерены обращаться к Москве и Пекину за содействием в урегулировании ситуации вокруг Ирана.