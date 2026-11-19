СМИ: возможный ответ Ирана на возобновление боевых действий пугает США Axios: США опасаются реакции Тегерана на новые удары

Москва19 ноя Вести.Администрация президента США Дональда Трампа поручила американской разведке проработать все сценарии ответных ударов Ирана в случае возобновления боевых действий против Исламской Республики.

В Белом доме больше всего беспокоятся из-за ущерба, с которым могут столкнуться нефтегазовые объекты стран Персидского залива, сообщает портал Axios.

Белый дом попросил Пентагон и экспертов по разведке оценить то, как Иран отреагирует на каждый из сценариев ударов, подготовленных американскими военными говорится в материале

Накануне американский лидер заявил, что США не намерены обращаться к Москве и Пекину за содействием в урегулировании ситуации вокруг Ирана.