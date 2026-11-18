Москва18 нояВести.Администрация США не видит признаков подготовки атаки на Вашингтон со стороны Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле.
Он добавил, что в случае, если бы речь шла о данных разведки, те были бы засекречены.
Но я очень доверяю нашим разведывательным службам. Я очень уверен в наших системах, способных выявлять подобные вещи заранее. Я не думаю, что существует какая-либо непосредственная угрозадобавил госсекретарь США
Ранее телеканал CNN сообщал, что Иран планирует покушение на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, используя для этого "грязную бомбу" или химическое оружие.
Кроме того, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, если Иран нанесет удар по Вашингтону, то ему придется заплатить невиданную до сих пор цену.