Рубио: США не видят признаков подготовки атаки на Вашингтон со стороны Ирана

Рубио опроверг информацию СМИ о подготовке атаки на Вашингтон со стороны Ирана Рубио: США не видят признаков подготовки атаки на Вашингтон со стороны Ирана

Москва18 ноя Вести.Администрация США не видит признаков подготовки атаки на Вашингтон со стороны Ирана. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в ходе общения с журналистами в Маниле.

Он добавил, что в случае, если бы речь шла о данных разведки, те были бы засекречены.

Но я очень доверяю нашим разведывательным службам. Я очень уверен в наших системах, способных выявлять подобные вещи заранее. Я не думаю, что существует какая-либо непосредственная угроза добавил госсекретарь США

Ранее телеканал CNN сообщал, что Иран планирует покушение на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, используя для этого "грязную бомбу" или химическое оружие.

Кроме того, по словам главы Белого дома Дональда Трампа, если Иран нанесет удар по Вашингтону, то ему придется заплатить невиданную до сих пор цену.