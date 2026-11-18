Москва18 нояВести.Белый дом не считает, что Иран собирается применить "грязную бомбу" в Вашингтоне, заявил во время слушаний в Конгрессе министр внутренней безопасности США Маркуэйн Маллин.
Ему задали вопрос, согласен ли он с оценкой, что Иран не готовится применить подобное устройство в американской столице.
Даответил Маллин
Ранее телеканал CNN заявил, что Иран планирует нападения на высокопоставленных представителей администрации президента Дональда Трампа в Вашингтоне, используя для этого "грязную бомбу" или химическое оружие.
Госсекретарь США Марко Рубио опроверг эту информацию и подчеркнул, что Белый дом не видит признаков подготовки подобной атаки.