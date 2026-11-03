Лавров прокомментировал возможность ядерного удара США по Ирану Лавров: реальных оснований для возможности ядерного удара США по Ирану нет

Москва3 ноя Вести.Реальных оснований делать выводы о том, что Соединенные Штаты могут нанести ядерный удар по территории Ирана, нет. Об этом в ходе пресс-конференции заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам дипломата, Москва специально не обращалась к Вашингтону относительно появившейся информации о возможности такого удара после промежуточных выборов в американский Конгресс.

И мы очень рассчитываем, что это, знаете, сейчас там было сказано накануне выборов промежуточных, и такой разогрев предвыборного состояния избирателей он иногда используется. Я не вижу каких-то реальных оснований делать такие выводы сказал Лавров

О том, что США и Израиль могут в ближайшие дни нанести ядерный удар по иранской территории, ранее сообщил американский журналист Такер Карлсон. По мнению политолога Константина Блохина, США вместо полноценного ядерного удара могут провести операцию, предполагающую нанесение точечных ударов по инфраструктуре Ирана с применением бомб с ядерным зарядом.