Американист Дудаков усомнился в словах Карлсона о ядерном ударе по Ирану Политолог Дудаков усомнился в готовности США нанести ядерный удар по Ирану

Москва2 ноя Вести.США могут возобновить эскалацию против Ирана после промежуточных выборов в Конгресс, назначенных на 3 ноября. Такое мнение в беседе с MK.RU высказал политолог-американист Малек Дудаков.

Американист прокомментировал прогноз журналиста Такера Карлсона, который заявил, что США могут применить ядерное оружие уже 7 ноября. По его версии, целью может стать подземный комплекс в горной местности, где Тегеран якобы мог возобновить обогащение урана.

Дудаков призвал скептически относиться к этому прогнозу. По его мнению, вероятность применения ядерного оружия крайне мала, в том числе из-за возможного сопротивления американского военного руководства.

Карлсон получает довольно большие деньги от Катара и, по сути, является лоббистом его интересов. Катарцы всячески стараются … убедить американский политический класс и общество в необходимости прекращения войны с Ираном. Поэтому Карлсон в данном случае специально, думаю, повышает градус истерики подобными прогнозами отметил политолог

При этом он не исключил новой эскалации после выборов в США, однако с применением обычных авиабомб большой мощности, которые способны обрушить подземные тоннели.