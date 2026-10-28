FT: США обсуждают с Россией энергетические проекты в переговорах по Украине

FT: Россия и США в переговорах по Украине обсуждают нефтяные проекты FT: США обсуждают с Россией энергетические проекты в переговорах по Украине

Москва28 окт Вести.Россия и США на переговорах по украинскому урегулированию затрагивали возможные совместные проекты в энергетике и других отраслях. Об этом сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники.

В материале указывается, что обсуждалось возвращение американских компаний к нефтедобыче у берегов Сахалина, а также возможное участие США в возобновлении поставок нефти в Европу по трубопроводу "Дружба". Среди других вариантов источники назвали частичное восстановление доступа американских авиакомпаний к российскому воздушному пространству и сотрудничество в сфере производства и поставок титана.

Как утверждают собеседники издания, экономические договоренности рассматриваются как возможная часть послевоенного соглашения и основы для долгосрочного восстановления Украины. Также упоминались проекты по продаже зарубежных активов "ЛУКОЙЛа", участию "НОВАТЭКа" в СПГ-проекте на Аляске, поставкам газа в Европу по сохранившимся ниткам "Северного потока" и смягчению ограничений на российские удобрения.

В статье указывается, что стороны затрагивали и вариант передачи управления Запорожской АЭС американской компании с распределением вырабатываемой электроэнергии между Россией и Украиной.

Как отмечает FT, реализация перечисленных инициатив возможна только после завершения конфликта.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что возвращение американских нефтегазовых компаний на российский рынок зависит прежде всего от решения самих компаний, а Россия, со своей стороны, остается открытой для иностранных инвестиций.