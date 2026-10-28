Новак: возвращение нефтегазовых компаний США в Россию зависит от них самих

Новак рассказал, от чего зависит возвращение нефтегазовых компаний США в РФ Новак: возвращение нефтегазовых компаний США в Россию зависит от них самих

Москва28 окт Вести.Возвращение американских нефтегазовых компаний на российский рынок зависит прежде всего от решения самих компаний, а Россия, со своей стороны, остается открытой для иностранных инвестиций. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак на полях форума Россия-Африка.

Вы знаете, наша позиция была всегда: мы открыты для иностранных партнеров, иностранных инвестиций. Будут они возвращаться или нет, это зависит в первую очередь от них подчеркнул Новак

Таким образом вице-премьер ответил на вопрос о перспективах возобновления работы американских нефтяных и газовых компаний в России.

Ранее Новак заявил, что РФ не ведет переговоров с компаниями США о возвращении в нефтегазовые проекты.