Москва18 окт Вести.Внутренние поставки нефтепродуктов - приоритет для России, сообщил в интервью автору ИС "Вести" Евгению Попову вице-премьер РФ Александр Новак.

Для нас приоритет - поставки нефтепродуктов на внутренний рынок. Это не обсуждается, и только излишки будут поставляться на экспортные рынки. С учетом выхода заводов из ремонта, у нас появляется возможность не только обеспечивать внутренний рынок, но и поставлять на мировые рынки, как это и раньше было, поскольку мощности наших нефтеперерабатывающих заводов с точки зрения дизеля в два раза выше, чем потребности внутреннего рынка