Новак поручил продолжать работу по стабилизации топливного рынка Новак поручил ведомствам и компаниям стабильно обеспечивать спрос на топливо

Москва17 ноя Вести.Профильные ведомства и компании топливно-энергетического комплекса Российской Федерации получили поручение от вице-премьера РФ Александра Новака. Им предписано максимизировать усилия для стабильного обеспечения внутреннего спроса на топливо. Об этом сообщается на сайте кабмина.

Всем профильным ведомствам и отраслевым компаниям необходимо прилагать максимальные усилия приводит слова Новака пресс-служба правительства

Ранее отраслевые компании отчитались о мерах, которые они принимают для поддержания стабильности обеспечения спроса на топливо на внутреннем рынке РФ.