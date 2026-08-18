Новак поручил усилить контроль за топливообеспечением регионов Новак поручил усилить контроль за топливом в регионах и не допускать скачков цен

Москва18 авг Вести.Заместитель председателя правительства Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива, где поручил профильным ведомствам и нефтяным компаниям усилить контроль за топливообеспечением регионов, при необходимости оперативно ликвидировать дисбалансы, не допускать ценовых скачков на всех уровнях, а также держать на особом контроле стоимость топлива для сельхозпроизводителей и розничные цены на заправках. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера РФ Александра Новака.

В совещании приняли участие представители Минэнерго, Минсельхоза, ФАС, Минвостокразвития, Ростехнадзора, Минтранса, РЖД, Госдумы, регионов и отраслевых компаний. В центре внимания оказались субъекты, где сложилась наиболее напряженная обстановка — Тульская, Тамбовская, Иркутская, Пензенская области и Республика Мордовия. ФАС доложила о результатах анализа биржевых, оптовых и розничных цен, а также о фактах необоснованного завышения стоимости топлива.

По зафиксированным эпизодам уже возбуждены дела, к участникам рынка применены меры воздействия. Кроме того, продолжается работа над заключением типовых соглашений регионов с владельцами независимых сетей АЗС, направленных на обеспечение справедливых розничных цен. На совещании отметили, что аграрии обеспечены горючим в достаточном объеме, уборочная кампания идет штатно, северный завоз осуществляется по утвержденному графику.