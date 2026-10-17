Новак: поставки из стран Персидского залива сбалансируют рынок за полтора года

Новак рассказал, когда может сбалансироваться мировой рынок нефти Новак: поставки из стран Персидского залива сбалансируют рынок за полтора года

Москва17 окт Вести.Если откроется возможность поставок нефти из стран Персидского залива, то сбалансировать мировой рынок удастся в течение полутора лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак в проекте Марины Ким "Новый мир", сообщает ИС "Вести".

По словам вице-премьера, на мировом рынке наблюдаются длительные дисбалансы - потребуется много времени, чтобы их устранить.

Я думаю, не пять лет. Если откроется возможность поставок из стран Персидского залива, мне кажется, в течение года-полутора рынок сбалансируется сказал Новак

Ранее вице-премьер отметил, что мировой рынок нефти переживает очередной шок из-за геополитики.