Новак: ОПЕК+ допускает дополнительные меры для балансировки рынка Новак: ОПЕК+ может принять дополнительные меры для балансировки рынка

Москва29 ноя Вести.ОПЕК+ допускает принятие дополнительных мер для балансировки мирового нефтяного рынка в случае необходимости. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Поставки нефти из стран Персидского залива остаются ограниченными, что влияет на баланс спроса и предложения. Новак отметил, что эксперты ожидают небольшого снижения спроса в 2026 году по сравнению с 2025-м, тогда как ранее прогнозировался его рост примерно на 1%.

Он также указал, что запасы нефти в странах опустились на 184 млн баррелей ниже средних пятилетних значений, а цены в среднем превышают показатели прошлого года.

При необходимости страны-участницы соглашения могут принимать там дополнительные меры по балансировке рынка сказал Новак

Вице-премьер добавил, что ситуация на мировых нефтяных рынках остается напряженной, а участники ОПЕК+ намерены продолжать мониторинг обстановки.