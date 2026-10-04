Москва4 окт Вести.Государства Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК+) намерены предпринимать меры для сохранения балансировки цен на мировых рынках нефти, заявил ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

По его словам, в ходе заседания министерского комитета 4 октября было условлено продолжать работу по балансировке цен на рынках.

Мы договорились о том, что будем предпринимать все необходимые меры для балансировки ситуации на мировых рынках. Договорились продолжать мониторинг, продолжать наши встречи. Важной составляющей нашего диалога будет проведение в Эр-Рияде 12 октября Международного нефтяного конгресса, на полях которого мы также обсудим и текущую ситуацию на рынке и в целом прогнозы по окончанию 2026 года и прогнозы на 2027 год