Новак заявил, что кризис на мировых рынках будет преодолен Новак: текущий кризис на мировых нефтяных рынках будет преодолен

Москва4 окт Вести.Текущий кризис, который сегодня наблюдается на мировых нефтяных рынках, будет преодолен. Об этом рассказал ИС "Вести" вице-премьер РФ Александр Новак.

Мы подробно обсуждали и еще раз подчеркнули ведущую роль ОПЕК Плюс в стабилизации ситуации на мировых нефтяных рынках. Уверен, что и текущий кризис, который сегодня мы наблюдаем на мировых нефтяных рынках, он будет преодолен, и в том числе ведущую роль будет обеспечивать наши совместные действия отметил вице-премьер РФ

Ранее сообщалось, что государства Организации стран – экспортеров нефти в расширенном формате (ОПЕК+) по итогам онлайн-встречи 4 октября приняли решение сохранить квоту на добычу нефти в ноябре 2026 года.