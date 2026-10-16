Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти в 4–6 млн баррелей в сутки

Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти в 4–6 млн баррелей в сутки

Москва16 окт Вести.Вице-премьер РФ Александр Новак оценил дисбаланс на мировом рынке нефти в 4–6 млн баррелей в сутки. Соответствующее заявление он сделал в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Вице-премьер отметил, что ситуация в Ормузском проливе стала дополнительным триггером: произошедшее вызвало дефицит производства и поставок на мировые рынки нефтепродуктов и нефти.

Общий дисбаланс сегодня мы оцениваем где-то в 4–6 млн баррелей в сутки привел данные Новак

По его словам, такой дефицит покрыть разово невозможно даже тем странам, которые имеют для этого квоты и экспортные возможности как экспортеры. Для того, чтобы добыть дополнительно такой объем, необходимы длительные инвестиции и большие капитальные вложения, пояснил он.

Ранее Новак заявил о почти двукратном росте цен на нефть в мире.