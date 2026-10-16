Москва16 окт Вести.Мировой рынок нефти переживает очередной шок из-за геополитики, заявил вице-премьер РФ Александр Новак в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой.

Он обратил внимание, что мировые нефтяные рынки на сегодняшний день несбалансированные.

Мировой рынок нефти переживает очередной шок. Шок связан с геополитикой, в том числе и с вооруженными конфликтами, с санкциями, которые введены относительно многих стран, в том числе и относительно России пояснил Новак

По словам вице-премьера, ситуация в Ормузском проливе является дополнительным "триггером шока", поскольку она вызвала дефицит производства и поставок на мировые рынки.

16 октября в Великобритании сообщили о критическом уровне опасности в Ормузском проливе.