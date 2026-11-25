Москва25 ноя Вести.На внутреннем рынке топлива наблюдается дефицит из-за того, что ряд нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ) ремонтируется, заявил вице-премьер РФ Александр Новак.

Сейчас ситуация достаточно напряженная в связи с тем, что ряд НПЗ в ремонте. Максимально делается все для обеспечения внутреннего рынка, в том числе и за счет поставок из ближнего и дальнего зарубежья сказал он журналистам

Новак отметил, что дефицит топлива покрывается за счет внешних поставок.

Накануне президент РФ Владимир Путин назвал ситуацию на российском рынке нефтепродуктов непростой, несмотря на общую стабилизацию цен на бензин. Он обратил внимание на необходимость дальнейшего оперативного реагирования на изменения соотношения спроса и предложения топлива во всех регионах страны.