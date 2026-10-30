Новак: атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизтоплива на мировой рынок

Новак рассказал, как атаки на НПЗ могут отразиться на мировом рынке Новак: атаки на НПЗ могут повлиять на поставки дизтоплива на мировой рынок

Москва30 окт Вести.Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) существенно не окажут влияния на внутренний рынок, но могут отразиться на поставках дизельного топлива на мировой рынок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".

Это не повлияет существенно на внутренний рынок, но, скорее всего, это может повлиять на внешние рынки, поскольку мы меньше поставим на мировые рынки дизельного топлива, чем планировали. И, в свою очередь, это, конечно, может сказаться и на росте цен, отразиться на дефиците сказал Новак

Ранее зампред правительства подтвердил, что Украина ночью атаковала три российских НПЗ и один газохимический комплекс.