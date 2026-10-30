Москва30 октВести.Украинские атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) существенно не окажут влияния на внутренний рынок, но могут отразиться на поставках дизельного топлива на мировой рынок. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в интервью ИС "Вести".
Это не повлияет существенно на внутренний рынок, но, скорее всего, это может повлиять на внешние рынки, поскольку мы меньше поставим на мировые рынки дизельного топлива, чем планировали. И, в свою очередь, это, конечно, может сказаться и на росте цен, отразиться на дефицитесказал Новак
Ранее зампред правительства подтвердил, что Украина ночью атаковала три российских НПЗ и один газохимический комплекс.