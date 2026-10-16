Новак: мировые цены на нефть почти удвоились с начала года

Новак заявил о почти двукратном росте цен на нефть в мире Новак: мировые цены на нефть почти удвоились с начала года

Москва16 окт Вести.Стоимость нефти и нефтепродуктов на мировом рынке сейчас почти вдвое превышает уровень начала года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак на пленарной сессии форума "Российская энергетическая неделя".

По его словам, на фоне структурной трансформации рынка и последствий геополитических событий в Ормузском проливе наблюдается резкий рост цен на энергоресурсы.

Мы наблюдаем ... существенный шоковый рост цен на энергетические ресурсы, не только на страхование, но и на фрахт, но и в целом на стоимость нефти, стоимость нефтепродуктов, которые почти в два раза стали выше, чем в начале этого года сказал Новак

Как ранее заявила генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова, высокие цены на нефтепродукты могут стать фактором разгона инфляции, что приведет к экономической стагнации в странах.