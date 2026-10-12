Новак: дизельное топливо на мировых рынках с начала года подорожало на 80-100%

Новак отметил почти двукратный рост цен на дизтопливо в мире с начала года Новак: дизельное топливо на мировых рынках с начала года подорожало на 80-100%

Москва12 окт Вести.Цены дизельного топлива на мировых рынках выросли почти вдвое в сравнении с началом 2026 года, и дополнительные поставки дизтоплива из России помогут сбалансировать спрос и предложение. Об этом заявил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Он прокомментировал начавшиеся поставки дизельного топлива из России в США.

Сегодня мы имеем возможность обеспечить дополнительные поставки на мировые рынки, на рынки Соединенных Штатов Америки, в том числе чтобы сбалансировать ситуацию, которая сегодня складывается достаточно сложной, связанной с проблемами в Ормузском проливе, с уменьшением вообще мощностей переработок в мире из-за того, что и инфраструктура, и логистика нарушена. И поэтому сегодня там цены значительно выросли относительно тех, которые были в начале года – примерно на 80-100%, то есть почти в два раза. И, конечно, эти дополнительные поставки из России на мировые рынки – они позволят увеличить объемы, частично сбалансировать спрос и предложение. И мы это уже видим, в том числе на мировых рынках цен на дизельное топливо, которые скорректировались в сторону снижения примерно на 5-6% сказал Новак

Также вице-премьер отметил: Россия может поставлять дизельное топливо в США без ущерба для своего внутреннего рынка, обеспечение которого является приоритетным.

После телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа 9 октября глава Белого дома заявил о достигнутом соглашении между странами о поставках для снижения мировых цен на нефть 300 тысяч тонн российского дизельного топлива до конца месяца.

Первая партия российского дизеля направилась из Санкт-Петербурга к восточному побережью Соединенных Штатов. Ожидается, что судно прибудет в течение ближайших 48-72 часов.