Москва12 окт Вести.Министры стран, входящих в соглашение ОПЕК+, на встрече в Эр-Рияде выразили свою обеспокоенность текущей ситуацией на мировом нефтяном рынке. Об этом сообщил в интервью журналисту ИС "Вести" Александре Суворовой вице-премьер РФ Александр Новак.

Он рассказал о темах министерской встречи на полях проходящего в Эр-Рияде Мирового нефтяного конгресса, в котором приняли участие в том числе и министры стран ОПЕК+.

Мы обсудили текущую ситуацию на мировом нефтяном рынке, обсудили, как исполняется соглашение. И, что важно, сегодня мы отметили, что через Ормузский пролив до сих пор не поступает на мировой рынок порядка 6-7 млн баррелей в сутки, и это действительно существенно вносит свой дисбаланс между спросом и предложением, что наблюдается сегодня такая серьезная волатильность на рынке. И, кроме этого, очень подробно обсудили ситуацию, связанную с ростом цен на перевозки в мире, на фрахт, на страхование, которые выросли по отдельным направлениям от пяти до 10 раз. И фактически вот это повышение цены на нефть, которое сложилось - сегодня министры отмечали, что большую часть этого повышения цены взяли на себя именно рост фрахта и рост стоимости перевозок и страхования сообщил Новак

Рост цен на перевозку нефти обусловлен множеством факторов, отметил вице-премьер РФ.

Понятно, что это учитывает сегодня глобальные, мировые риски, недостаток транспортных средств, закрытие Ормузского пролива, военные риски. Мы видим и нападения на гражданские суда, перевозящие нефтепродукты или нефть в различных уголках мира. Это тоже накладывает свой отпечаток на то, что растут цены на перевозку. Поэтому мы выразили обеспокоенность, с точки зрения нашего заявления, договорились совместно мониторить ситуацию, работать с международными организациями, с Международным энергетическим фондом, Международным энергетическим агентством с тем чтобы эта ситуация стабилизировалась. И договорились, что продолжим наши встречи для того, чтобы консенсусно обсуждать такие вопросы и совместно принимать решения, направленные на балансировку рынка сообщил Новак

Вице-премьер РФ также отметил: Россия может поставлять дизельное топливо в США без ущерба для своего внутреннего рынка, обеспечение которого является приоритетным.