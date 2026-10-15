Инфляция и экономическая стагнация: к чему могут привести высокие цены на нефть Эксперт Сафонова: высокие цены на нефть - фактор разгона инфляции в странах

Москва15 окт Вести.Высокие цены на нефтепродукты могут стать фактором разгона инфляции, что приведет к экономической стагнации в странах. Об этом рассказала генеральный директор ООО "Независимое аналитическое агентство нефтегазового сектора" Тамара Сафонова в интервью ИС "Вести".

По ее словам, с одной стороны, рост цен на нефть оказывает положительное влияние на доходы компаний и стран-экспортеров топлива. Но, с другой стороны, возникает множество негативных факторов, прежде всего, для стран-импортеров.

Такой разгон цен оказывает большое влияние на конечных потребителей. Кроме того, очень важно учитывать то, что для промышленных предприятий это тоже является негативным фактором. И, в общем-то, высокие цены являются фактором разгона инфляции. И в конечном счете все это приводит к экономической стагнации сказала Сафонова

Ранее руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов рассказал, почему экономики европейских стран так болезненно реагируют на повышение цен на топливном рынке. По его словам, рост цен, вызванный сокращением ближневосточных поставок, накладывается на "крайне нездоровое" состояние западных экономик.