Москва14 окт Вести.Руководитель центра политэкономических исследований института нового общества Василий Колташов в интервью ИС "Вести" рассказал, почему экономики европейских стран так болезненно реагируют на повышение цен на топливном рынке.

Состояние повышенных цен на нефть, вызванных сокращением ближневосточных поставок, накладывается на "крайне нездоровое" состояние западных экономик, отметил эксперт.

Именно европейские банки, крупные производственные компании, домашние хозяйства - все привыкли к низкой цене кредита. Годами жили при нулевой ставке Европейского Центрального Банка. И в итоге текущее повышение цен на нефть оказывается чуть ли не смертельным, очень-очень болезненным. И ничего с этим сделать нельзя. Все это из-за низкой переносимости изменений цен на нефть, которая возникла в результате неудачных действий Запада против Ирана