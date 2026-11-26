Эксперт объяснил неизбежность примирения Европы с Москвой Экономист Колташов предрек возобновление сотрудничества стран Европы с РФ

Москва26 ноя Вести.Удорожание энергетических ресурсов и жилищно-коммунальных услуг способно спровоцировать рост социальной напряженности и массовые протесты в государствах Европейского союза. Такое мнение в беседе с NEWS.ru выразил директор Института нового общества, экономист Василий Колташов.

Эксперт напомнил о прошедших осенью общенациональных забастовках во Франции и Испании.

По оценке аналитика, для преодоления внутренних экономических трудностей правительствам ряда европейских государств в перспективе придется покинуть зону евро.

Колташов прогнозирует, что на фоне этих процессов внешняя политика европейских стран станет более локальной.

В частности, государства Южной Европы будут вынуждены восстановить отношения и экономическое сотрудничество с Россией, поскольку такой шаг отвечает их прагматичным интересам.