Москва20 окт Вести.Ограничения Евросоюза свели на нет французское преимущество в атомной энергетике, поскольку ситуация с ценой на электроэнергию теперь контролируется брюссельской бюрократией. Об этом ИС "Вести" заявил руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.

Он добавил, что девальвация, которая ранее выручала Францию, уже не является спасением, поскольку страна отказалась от национальной валюты и перешла на евро.

Франция уничтожила свое преимущество в рамках экономики Европейского союза. Речь идет об атомной генерации электрической энергии, стоимость которой зависит теперь от желаний евробюрократии. Если раньше Франция определяла цены сама, это был внутренний вопрос, то это отныне невозможно. К тому же Франция не может ничего сделать с собственной валютой, потому что у нее нет собственной валюты. И девальвация, которая, в свою очередь, неоднократно Францию в трудных обстоятельствах как-то поддерживала, выручала, она тоже не является решением на сегодня, потому что евро заявил эксперт

Ранее Колташов рассказал о причинах протестов во Франции. По его мнению, основанием для демонстраций стала ситуация в сфере экономики.