Эксперт Белов: страны ЕС - в политическом кризисе, он будет развиваться дальше

Белов рассказал о развитии политического кризиса в странах ЕС Эксперт Белов: страны ЕС - в политическом кризисе, он будет развиваться дальше

Москва6 ноя Вести.Кризис в Европе развивается на уровне как Европейского союза, так и отдельных государств. Такой оценкой с ИС "Вести" поделился заместитель директора Института Европы РАН Владислав Белов.

Он отметил, что на данный момент, например, в Польше происходит полноценный институциональный кризис.

Можно говорить о наступлении политического кризиса в Европе - при этом как на уровне Евросоюза, так и на уровне отдельных стран. Вы правильно упомянули Польшу. Если мы говорим о последних событиях, это полноценный институциональный кризис, когда исполнительная власть в лице правительства, которую поддерживает законодательная власть, Сейм, входит в противоречие с полномочиями президента сказал Белов

По оценке эксперта, ЕС остается объединением, деятельность которого контролируют США.

Евросоюз является ведомым, ведущим государством по-прежнему остаются Соединенные Штаты Америки, которые, несмотря на результаты промежуточных выборов, все равно остаются пока под руководством президента [Дональда Трампа], который и проявляет инициативы с точки зрения поиска диалога и урегулирования конфликта пояснил он

Белов также прокомментировал массовые протесты в Германии и Франции. По его мнению, назвать их институциональным кризисом, они, скорее, представляют собой отсутствие диалога между исполнительной, избирательной властью и "участниками хозяйственного политического пространства, которые и должны выполнять те или иные решения".

Эксперт отметил, что политический кризис в странах Евросоюза будет усугубляться.

Вся эта совокупность вопросов безопасности, институционального развития, если мы все это будем складывать, то… можно говорить о том, что в целом Евросоюз и его отдельные ведущие страны находятся в состоянии политического кризиса, который, по всей видимости, начинает развиваться заключил Белов

Ранее руководитель проектов компании "Имплемента" Иван Тимонин отметил, что ЕС в ближайшие годы сохранит зависимость от поставок энергоресурсов. При этом он отметил, что Европа вынуждена платить значительно более высокую цену по сравнению с другими странами.