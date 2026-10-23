Евросоюзу предрекли цикл серьезных беспорядков из-за роста цен и выборов Politico: протесты и беспорядки в Евросоюзе усилятся с приближением зимы

Москва23 окт Вести.Протесты в Евросоюзе будут только нарастать с приближением зимы. Для этого есть все причины, считает европейское издание Politico.

ЕС входит в цикл серьезных беспорядков по всему Евросоюзу этой осенью и зимой по мере того, как рост стоимости жизни и цен на топливо накладывается на нарастающее недовольство молодежи во многих странах отмечают в газете

Издание напоминает, что в ближайшие 9 месяцев в ведущих странах ЕС также пройдет парад парламентских и президентских выборов, которые могут спровоцировать усиление протестов и соответственно помешать проведению этих мероприятий.

В последнее время СМИ все чаще сообщают о новых митингах в разных странах Евросоюза. Так, например, во Франции вспыхнули ожесточенные студенческие бунты против сокращения бюджетов на образование, на юге Италии дальнобойщики и фермеры заблокировали трассы и порты из-за взлетевших цен на дизельное топливо, а в Албании недовольство высокой стоимостью обучения и коррупцией вылилось в многодневные столкновения с полицией прямо в центре столицы.