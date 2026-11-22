Евросоюз может ждать паралич после серии выборов, заявили в Великобритании Guardian: Евросоюз может ослабеть после "суперсерии" выборов

Москва22 ноя Вести.Евросоюз может столкнуться с параличом собственных структур и институтов после "суперсерии" выборов в странах ЕС в 2027 году, заявила британская газета The Guardian.

Журналисты отмечают, что из-за старения населения, замедления экономического роста, кризиса в государственных финансах и стремительного роста стоимости жизни поддержка традиционных центристских партий как правого, так и левого толка в ЕС начала падать.

В то же время правые евроскептики не только набирают популярность, но и все чаще сотрудничают с радикальными политиками, стремясь изменить курс ЕС.

Наиболее серьезные последствия этой тенденции могут проявиться в Евросовете, где заседают главы государств и правительств стран ЕС. Уже сейчас евроскептики представлены там лидерами Чехии, Италии, Румынии, Словении и Словакии. При победе правых кандидатов на "суперсерии" выборов в 2027 году к ним могут присоединиться лидеры Франции, Испании и Польши.

В результате могут оказаться парализованы переговоры о бюджете ЕС, дальнейшее расширение Союза, помощь Украине и углубление интеграции в ключевых сферах – обороне, энергетике, финансах и технологиях сделала вывод газета

Ранее политолог Владимир Шаповалов заявил ИС "Вести", что Евросоюз оказался в состоянии политического, экономического и военно-политического кризиса, который политики ЕС осознали не до конца. Единственная возможность выйти из него, подчеркнул он, – наладить диалог с Россией.